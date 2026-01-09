Meteo in provincia di Enna: in arrivo una nuova aria artico-polare con possibili nevicate

PUBBLICITÀ

Il flusso umido che in queste ore sta interessando la nostra Isola ha ormai le ore contate. A partire da sabato è atteso un nuovo affondo di aria fredda di origine artico-polare marittima, responsabile di un deciso calo termico, più marcato dal pomeriggio.

La giornata di sabato si presenterà nell’Ennese perturbata, con precipitazioni diffuse e venti sostenuti da W/NW. Dal pomeriggio, in quota si registrerà un gradiente termico significativo, con valori attesi intorno a –1 / –2°C a 850 hPa (circa 1500 metri). Lo zero termico si attesterà intorno ai 1200–1300 metri.

I fenomeni potranno assumere carattere nevoso dai 900 metri. In presenza di rovesci più intensi non si esclude qualche episodio nevoso fino ai 700–800 metri. Le precipitazioni risulteranno intermittenti, con possibili fenomeni per sconfinamento.

Il freddo persisterà fino alla giornata di lunedì, mantenendo un contesto termico pienamente invernale.

David Cartarrasa

