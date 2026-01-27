Meteo in provincia di Enna: in arrivo piogge e vento per l’arrivo di perturbazioni atlantiche

PUBBLICITÀ

È confermato il transito di una serie di perturbazioni di origine atlantica che interesseranno la Sicilia nei prossimi giorni.

Il primo peggioramento delle condizioni meteorologiche è atteso nella giornata di mercoledì 28 gennaio, con precipitazioni diffuse sull’Isola e un generale rinforzo della ventilazione.

Un ulteriore peggioramento è previsto per la giornata di giovedì; maggiori dettagli verranno forniti nel prossimo aggiornamento.

Per Enna e la sua provincia si prevede mercoledì una giornata prevalentemente piovosa, con una temporanea attenuazione dei fenomeni tra il tardo pomeriggio e sera .Tuttavia, dalla tarda serata e durante la notte sono attese nuove precipitazioni. Le temperature si manterranno comprese tra 7°C e 14°C, con valori più bassi nelle prime ore del mattino. Venti moderati o forti.

David Cartarrasa

