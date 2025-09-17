Meteo in provincia di Enna: giovedì di sole con qualche nube nel pomeriggio

La giornata di domani, giovedì 17 settembre, sarà caratterizzata nell’Ennese da condizioni prevalentemente soleggiate, con cielo sereno al mattino.
Nel corso del pomeriggio si prevede un graduale aumento della nuvolosità, con possibilità di isolati fenomeni precipitativi, sebbene la probabilità di eventi significativi rimanga contenuta.
Le temperature si manterranno su valori massimi prossimi ai 30°C, con clima più fresco nelle ore mattutine. La ventilazione sarà generalmente debole, con locali rinforzi nelle ore centrali.
David Cartarrasa