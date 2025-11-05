Meteo in provincia di Enna: giovedì di sole con minime in calo

PUBBLICITÀ

Giovedì 6 novembre sarà a Enna e provincia una giornata per lo più soleggiata, con qualche nube in aumento nel corso del pomeriggio. Non sono previste precipitazioni.

Al mattino le temperature saranno piuttosto fredde, con valori minimi intorno agli 8°C, e punte inferiori ai 6°C nelle vallate interne soprattutto nella zona di Piazza Armerina .Le massime si attesteranno intorno ai 17°C. I venti saranno deboli.

A partire da venerdì, è atteso un peggioramento delle condizioni atmosferiche a causa dell’arrivo di una perturbazione.

David Cartarrasa