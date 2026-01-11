Meteo in provincia di Enna: freddo e rischio gelo nelle prossime ore

Come previsto, nella giornata di ieri la neve ha interessato diverse località della provincia di Enna, con fiocchi caduti su Piazza Armerina, Aidone ed Enna, dove la zona alta della città si è presentata imbiancata.
Per la giornata odierna il cielo si manterrà prevalentemente nuvoloso, con un rischio di precipitazioni piuttosto contenuto. L’instabilità atmosferica risulta in diminuzione rispetto alle condizioni registrate ieri.
Le temperature rimarranno su valori rigidi: in serata sono attese minime prossime allo zero, con possibili cali al di sotto dello zero durante la notte, in particolare nelle aree di Piazza Armerina ed Enna e nelle vallate dell’entroterra.
David Cartarrasa
