Meteo in provincia di Enna: domenica nuvolosa con peggioramento in serata

La giornata di domenica sarà caratterizzata in provincia di Enna da cieli prevalentemente nuvolosi. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 5°C, mentre le massime oscilleranno tra 12°C e 14°C.
Un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche è atteso tra la tarda serata e la notte. I venti soffieranno generalmente deboli, con locali rinforzi a tratti moderati.
David Cartarrasa
