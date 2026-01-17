Meteo in provincia di Enna, domenica instabile: allerta gialla per piogge

PUBBLICITÀ

La giornata di domenica sarà caratterizzata in provincia di Enna da condizioni di spiccata variabilità.

Il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, con la possibilità di precipitazioni sparse nel corso della giornata. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per il rischio di rovesci, localmente anche di moderata intensità.

La ventilazione è attesa in rinforzo. Temperature ancora miti, con valori compresi tra 10°C e 14°C.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: