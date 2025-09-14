Meteo in provincia di Enna: domenica con clima stabile

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano una fase caratterizzata da condizioni atmosferiche stabili su gran parte del territorio. Non sono previste precipitazioni e le temperature si manterranno su valori decisamente elevati, tipici di un clima tardo-estivo.
Nella giornata di domenica 14 settembre in provincia di Enna cielo generalmente sereno, con la presenza di qualche nube sparsa.
Precipitazioni assenti. Temperature con valori massimi intorno ai +30°C, con clima caldo e asciutto.
David Cartarrasa