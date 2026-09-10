Meteo Ennese, weekend tra sole e instabilità: temperature in diminuzione

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Il weekend sarà caratterizzato da condizioni di tempo variabile e a tratti instabile, soprattutto nelle zone interne dell’Isola, dove non si escludono piogge e temporali, in particolare nella giornata di sabato.

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Le temperature si manterranno ancora su valori piuttosto elevati venerdì, soprattutto tra il Catanese e il Siracusano, ma saranno successivamente destinate a una graduale diminuzione su tutta la Sicilia.

Nella giornata di domenica, il calo termico sarà più evidente e coinvolgerà l’intera Isola.

Avremo quindi un weekend caratterizzato da un’alternanza tra sole e instabilità, con una maggiore probabilità di fenomeni nelle ore pomeridiane, soprattutto nelle aree interne.

Su Enna e provincia le condizioni atmosferiche saranno instabili nelle ore pomeridiane. Temperature fresche durante la notte e le prime ore del mattino.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: