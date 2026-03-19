Meteo Ennese: weekend tra nuvole, piogge diffuse e freddo

Il fine settimana sarà caratterizzato nell’Ennese da condizioni atmosferiche instabili, accompagnate da temperature piuttosto basse, soprattutto durante le ore notturne e nelle prime ore del mattino. La ventilazione si manterrà generalmente debole.
Nel dettaglio, la giornata di venerdì 20 marzo vedrà un cielo prevalentemente nuvoloso, con precipitazioni attese nelle ore pomeridiane. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 2°C/4°C, mentre le massime raggiungeranno valori compresi tra i 10°C e i 13°C.
Per quanto riguarda sabato 21 e domenica 22, le condizioni meteorologiche resteranno instabili, con piogge diffuse e temperature sostanzialmente stazionarie. I venti continueranno a soffiare debolmente.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: