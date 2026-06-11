Meteo Ennese: weekend stabile con sole e temperature fino a 28 gradi

Queste le previsioni meteo in provincia di Enna nei prossimi giorni.
Venerdì 12 Giugno velature o locali stratificazioni. La temperatura minima prevista è di 14°C, mentre la massima di 26°C.
Sabato 13 Giugno sereno. La temperatura minima prevista è di 14°C, mentre la massima di 28°C.
Domenica 14 Giugno sereno. La temperatura minima prevista è di 15°C, mentre la massima di 28°C.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: