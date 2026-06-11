Meteo Ennese: weekend stabile con sole e temperature fino a 28 gradi

3 ore ago
cielo sereno e poco nuvoloso
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Queste le previsioni meteo in provincia di Enna nei prossimi giorni.

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Venerdì 12 Giugno velature o locali stratificazioni. La temperatura minima prevista è di 14°C, mentre la massima di 26°C.

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Sabato 13 Giugno sereno. La temperatura minima prevista è di 14°C, mentre la massima di 28°C.

Domenica 14 Giugno sereno. La temperatura minima prevista è di 15°C, mentre la massima di 28°C.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina:

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