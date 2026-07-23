Meteo Ennese: weekend stabile con caldo moderato

Nel corso del weekend il tempo si presenterà in prevalenza stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della Sicilia.
Nel pomeriggio non si esclude la formazione di qualche locale nube, con una bassa probabilità di brevi piogge, soprattutto sul Messinese.
Le temperature si manterranno su valori estivi, ma senza eccessi. I valori più elevati si registreranno nella Piana di Catania, dove le massime potranno raggiungere i 38°C.
Durante le ore notturne il clima sarà più gradevole, con temperature in lieve diminuzione e una maggiore sensazione di fresco.
Nella giornata di domenica è previsto un moderato richiamo di aria calda, ma senza raggiungere l’intensità dell’ultima ondata di calore.
Su Enna e provincia condizioni atmosferiche stabili, possibilità di precipitazioni bassa. Caldo moderato.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: