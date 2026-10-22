Meteo Ennese, weekend più freddo: minime fino a 3-6 gradi nelle aree interne

PUBBLICITÀ

WEEKEND: IN ARRIVO ARIA PIÙ FREDDA

PUBBLICITÀ

Nel corso del fine settimana è atteso l’ingresso di una massa d’aria più fredda, con effetti maggiormente evidenti tra sabato e domenica.

Le temperature alla quota di 850 hPa (circa 1.500 metri) e i geopotenziali sono previsti in diminuzione, con valori termici compresi tra +5°C e +8°C.

METEO ENNA E PROVINCIA – WEEKEND

Su Enna e provincia il fine settimana sarà caratterizzato da cieli prevalentemente nuvolosi, alternati ad ampie schiarite. La probabilità di precipitazioni sarà generalmente bassa.

Temperature in diminuzione: il clima si farà più freddo soprattutto durante le ore serali e notturne, con valori minimi inferiori ai 10°C.

Nelle conche e nelle vallate interne, maggiormente esposte al raffreddamento notturno, le temperature minime potranno scendere fino a +3°C/+6°C.

Le temperature massime si manterranno generalmente al di sotto dei 20°C, con qualche valore localmente superiore. Venti moderati, localmente forti, che contribuiranno ad accentuare la sensazione di freddo.

Ci attende dunque un fine settimana dal sapore decisamente più autunnale, con temperature in calo e condizioni climatiche più fresche, soprattutto nelle ore notturne.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: