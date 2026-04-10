Meteo Ennese: weekend mite con temperature oltre i 20 gradi

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Il fine settimana si presenterà mite e stabile, con temperature diffusamente superiori ai 20°C e punte comprese tra 25°C e 27°C su diverse aree dell’Isola. Assenza di precipitazioni per l’intero periodo.

Nel corso di domenica è atteso un rinforzo dei venti per l’avvicinamento di un sistema prefrontale, con raffiche anche forti, mari agitati e presenza di pulviscolo sahariano in sospensione, responsabile di un generale calo della visibilità e di cieli lattiginosi.

Sulla provincia di Enna il weekend sarà caratterizzato da valori termici oltre i 20°C, venti inizialmente deboli ma in progressivo rinforzo domenica, accompagnati da un lieve calo delle temperature. Anche qui è prevista la presenza di pulviscolo sahariano.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: