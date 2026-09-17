Meteo Ennese, weekend instabile: possibili temporali e piogge nel pomeriggio
Si preannuncia un weekend caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica, più accentuate nelle ore pomeridiane, quando non si escludono rovesci e temporali, soprattutto sulle aree interne dell’Isola, con possibili sconfinamenti verso le zone limitrofe.
I fenomeni saranno localizzati e distribuiti in maniera irregolare, alternati a schiarite. Venti deboli, localmente moderati. Mari generalmente mossi.
Su Enna e provincia instabilità nelle ore pomeridiane con locali precipitazioni anche di forte intensità.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: