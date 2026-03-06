Meteo Ennese, weekend instabile: nubi e possibili piogge sparse

Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni di tempo instabile su Enna e sul territorio provinciale. Il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge sparse nel corso delle giornate.
Per quanto riguarda la ventilazione, venerdì 6 marzo i venti saranno moderati, mentre sabato 7 e domenica 8 marzo tenderanno ad attenuarsi risultando deboli.
Le temperature massime si manterranno comprese tra 11°C e 15°C, confermando un contesto climatico nel complesso mite per il periodo. Le minime saranno più basse, ma senza particolari variazioni di rilievo.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: