Meteo Ennese, weekend instabile: in arrivo piogge e temperature in diminuzione

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Il fine settimana sarà caratterizzato in provincia di Enna da condizioni meteorologiche instabili, con possibili precipitazioni e un graduale calo delle temperature su Enna e provincia.

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VENERDÌ 30 OTTOBRE

La giornata si aprirà con cieli prevalentemente sereni e temperature piuttosto fredde durante le prime ore del mattino. Nelle vallate interne non si esclude la possibilità di valori prossimi allo 0°C, con particolare attenzione a Piazza Armerina, dove le condizioni locali favoriscono il fenomeno dell’inversione termica. Temperature massime comprese tra 16°C e 20°C.

Nel corso del pomeriggio, l’aumento della nuvolosità potrebbe favorire lo sviluppo di piogge e temporali localizzati, soprattutto nelle aree maggiormente esposte all’instabilità atmosferica.

SABATO 31 OTTOBRE E DOMENICA 1 NOVEMBRE

Il fine settimana proseguirà con condizioni più instabili, accompagnate da possibili precipitazioni e da una graduale diminuzione delle temperature. Venti generalmente deboli. Temperature in calo, con clima più fresco.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: