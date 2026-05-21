Meteo Ennese, weekend instabile con piogge e temporali localizzati

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Meteo weekend: nell’Ennese nuvoloso e possibilità di qualche pioggia e temporale nelle ore pomeridiane tra sabato e domenica. Temperature miti nelle ore centrali, più fresche durante la sera fino alle prime ore dell’alba.

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Come viene evidenziato nell’immagine, la nostra Isola è interresata da infiltrazione d’aria più fresca in quota, dando origini a instabilità diffusa.

Ricordiamo che i fenomeni sono localizzati.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: