Meteo Ennese, weekend estivo con l’avanzata dell’anticiclone africano

Gli ultimi aggiornamenti confermano l’avanzata dell’anticiclone africano, che determinerà un deciso rialzo termico e condizioni pienamente estive nel corso del weekend.
In quota si registreranno geopotenziali superiori ai +20°C, un segnale chiaro della massa d’aria molto calda in risalita dal Nord Africa.
Al suolo sono attesi valori diffusamente oltre i +30°C, con punte fino a +37°C sul settore orientale dell’isola.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: