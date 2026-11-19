Meteo Ennese: weekend con temperature in calo e cielo nuvoloso, domenica temporaneo rialzo termico
Il fine settimana sarà caratterizzato in provincia di Enna da condizioni di variabilità, con cielo prevalentemente nuvoloso alternato a schiarite. Le temperature sono previste in diminuzione, con un calo dei valori massimi di circa 4-5°C rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno generalmente moderati.
Domenica è atteso un temporaneo rialzo termico, con temperature in aumento. Poi un nuovo calo termico all’inizio della settimana. Piogge assenti.
Entrando nel dettaglio venerdì 20 novembre cielo nuvoloso, temperature in diminuzione, venti moderati. Riguardo ai valori minimi nelle vallate e conche interne le temperature saranno intorno ai 4°C.
Sabato le condizioni atmosferiche saranno stazionarie.
Domenica valori in aumento, condizioni atmosferiche stazionarie. Venti moderati.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: