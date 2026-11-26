Meteo Ennese, weekend con piogge e temperature in calo
Ci attende un fine settimana all’insegna dell’instabilità atmosferica, con il ritorno delle precipitazioni e un graduale calo delle temperature, accompagnato dall’afflusso di aria più fredda che arriverà entro sera della giornata di domani, venerdi 27 novembre.
Temperature in diminuzione, venti generalmente deboli.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: