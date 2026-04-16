Meteo Ennese, venerdì instabile poi torna il sole nel weekend

Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente soleggiate, con un progressivo miglioramento del quadro atmosferico grazie al consolidamento di un campo di alta pressione.
Venerdì 17 aprile persistono condizioni di instabilità, in particolare nelle ore pomeridiane, quando non si escludono temporali localizzati a sviluppo convettivo.
Ventilazione generalmente debole, con rinforzi moderati sui bacini.
Sabato e domenica il tempo tenderà a stabilizzarsi con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Le temperature rimarranno stazionarie, con valori miti intorno ai 20°C, localmente superiori nelle ore centrali della giornata.
Focus: Enna e Provincia: venerdì cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di temporali pomeridiani. Nel weekend rischio di precipitazioni basso; condizioni soleggiate o con lieve variabilità. Temperature miti.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: