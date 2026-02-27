Meteo Ennese: ultimo giorno di febbraio con cielo nuvoloso

PUBBLICITÀ

L’ultimo giorno di febbraio sarà caratterizzato in provincia di Enna da cielo prevalentemente nuvoloso, con un ulteriore aumento della copertura nel corso del pomeriggio. Non si escludono precipitazioni localizzate.

Le temperature si manterranno miti e superiori alla media del periodo, sia nei valori minimi sia in quelli massimi. I venti saranno deboli.

Possibili nuove piogge nella prossima settimana: seguiranno aggiornamenti.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: