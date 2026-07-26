Meteo Ennese: tra martedì e mercoledì tornano piogge e temporali

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L’inizio della settimana sarà caratterizzato da un cambiamento della circolazione atmosferica: dopo il recente richiamo caldo, una goccia fredda in quota tra martedì e mercoledì favorirà un aumento dell’instabilità pomeridiana, con piogge e temporali, localmente anche di forte intensità.

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Temperature. Lunedì valori ancora intorno ai +33°C / +39°C, martedi e mercoledi valori in lieve diminuzione.

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David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: