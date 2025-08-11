Meteo Ennese: sole e caldo a inizio settimana, dal 14 agosto possibili temporali

PUBBLICITÀ

Per l’inizio della settimana e fino a giovedì 15 agosto, le condizioni meteorologiche in provincia di Enna saranno caratterizzate da cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, con temperature massime comprese tra +32°C e +35°C.

A partire dal 14 agosto si prevede un aumento dell’instabilità nelle ore pomeridiane, con possibilità di rovesci e temporali localizzati, determinati dall’ingresso di aria più fresca in quota. Nonostante ciò, i valori massimi di temperatura si manterranno attorno ai +35°C.

I venti saranno in prevalenza deboli, con eventuali rinforzi in prossimità dei fenomeni temporaleschi.

David Cartarrasa