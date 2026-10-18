Meteo Ennese, settimana al via con nuvole e temperature miti: peggiora da mercoledì
L’inizio della settimana sarà caratterizzato in Sicilia da condizioni atmosferiche variabili. Sull’intera Isola prevarrà il sole, con addensamenti nuvolosi più compatti nelle ore pomeridiane e la possibilità di locali fenomeni.
Temperature: in aumento, con valori miti nelle ore centrali della giornata e minime ancora fresche durante la notte e al primo mattino.
Venti: moderati, con locali rinforzi.
Da mercoledì è atteso l’arrivo di una perturbazione atlantica, che potrebbe determinare un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche, con piogge e possibili temporali.
Su Enna e provincia cielo prevalentemente nuvoloso, possibile instabilità nelle ore pomeridiane, la probabilità di precipitazioni sarà più elevata mercoledì. Temperature miti nelle ore centrali, fresche durante le ore notturne. Venti moderati.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: