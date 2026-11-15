Meteo Ennese, settimana al via con nuvole e clima mite

cielo nuvoloso
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L’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato in provincia di Enna da condizioni atmosferiche prevalentemente nuvolose, con un clima ancora mite e ventilazione generalmente moderata.

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Nei giorni successivi non si prevedono precipitazioni, continuerà a prevalere un contesto climatico relativamente mite.

Valori al di sopra della media stagionale anche di 6°C. Più freddo durante le ore serali e notturne con valori più bassi nelle vallate interne

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina:

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