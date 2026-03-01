Meteo Ennese: settimana al via con cielo nuvoloso e clima mite

L’inizio della settimana sarà caratterizzato in provincia di Enna dal proseguimento di una fase stabile. Il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, con presenza di nebbie durante le ore più fredde della giornata.
Le temperature si manterranno miti, con valori massimi compresi tra i 15°C e i 20°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 6°C, localmente anche di qualche grado superiori. I venti soffieranno deboli.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: