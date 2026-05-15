Meteo Ennese, sabato ventoso e nuvoloso: miglioramento da domenica

PUBBLICITÀ

Sabato 16 maggio la giornata sarà caratterizzata nell’Ennese da ventilazione sostenuta e cielo molto nuvoloso, con la possibilità di qualche pioggia, soprattutto tra la notte e le prime ore del mattino.

Nel corso della giornata si assisterà a un graduale miglioramento, con fenomeni in attenuazione.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai +18°C / +20°C localmente anche al di sopra, mentre un deciso calo termico sarà avvertito in serata e durante la notte, quando le minime scenderanno fino a +7°C, anche più basse nelle vallate interne e zona di Piazza Armerina. La giornata resterà ventosa.

Domenica 17 maggio le condizioni atmosferiche saranno in progressivo miglioramento. La giornata si presenterà nuvolosa, con venti in attenuazione e un clima complessivamente più stabile.

Le temperature massime si manterranno intorno ai +20°C localmente al di sopra, mentre il clima resterà fresco nelle ore serali e notturne.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: