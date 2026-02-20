Meteo Ennese: sabato nuvoloso, migliora da domenica

PUBBLICITÀ

La giornata di sabato si presenterà nell’Ennese prevalentemente nuvolosa, con la possibilità di occasionali precipitazioni residue.

Le temperature massime si attesteranno intorno agli 11°C localmente anche qualche grado in più, mentre le minime saranno comprese intorno ai 3°C, con possibili valori localmente inferiori nelle ore più fredde.

I venti saranno generalmente deboli, con raffiche a tratti moderate.

Da domenica le temperature saranno in aumento, l’anticiclone dell’Azzorre è alle spalle pronto per coinvolgere la nostra Isola nei prossimi giorni, con valori miti e una lunga pausa del maltempo.

David Cartarrasa

