Meteo Ennese: sabato nuvoloso e instabile, domenica atteso un peggioramento

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La giornata di sabato si presenterà in provincia di Enna nuvolosa e a tratti instabile, con possibilità di piogge sparse nel corso delle ore.

Le temperature saranno fredde al mattino, con valori compresi tra 3°C e 6°C. Durante le ore centrali della giornata si registrerà un lieve aumento, con temperature tra 10°C e 14°C.

I venti saranno deboli, senza fenomeni significativi associati.

Tendenza per domenica: si prevede un peggioramento delle condizioni meteo, con piogge più diffuse e consistenti su gran parte del territorio.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: