Meteo Ennese, primi giorni della settimana con sole e clima mite

1 minuto ago
cielo sereno o poco nuvoloso
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L’inizio della settimana sarà caratterizzato nell’Ennese da condizioni stabili e da un clima mite, con temperature prossime ai 20°C, localmente anche superiori.

Gli ultimi aggiornamenti segnalano tuttavia l’arrivo, da giovedì, di una fugace irruzione di aria più fresca di origine balcanica, responsabile di un calo termico e del ritorno delle precipitazioni.

Lunedì 20 aprile il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Temperature massime intorno ai 21°C, minime sui 8°C. Assenza di precipitazioni, venti deboli.

Martedì 21 aprile le condizioni atmosferiche rimarranno stabili e invariate, con un clima ancora mite e cieli poco nuvolosi o sereni.

Non sono attese precipitazioni.

Mercoledì 22 aprile giornata ancora improntata alla stabilità, con cielo sereno o poco nuvoloso e valori termici morbidi, in linea con i giorni precedenti.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina:

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