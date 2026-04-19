Meteo Ennese, primi giorni della settimana con sole e clima mite

L’inizio della settimana sarà caratterizzato nell’Ennese da condizioni stabili e da un clima mite, con temperature prossime ai 20°C, localmente anche superiori.
Gli ultimi aggiornamenti segnalano tuttavia l’arrivo, da giovedì, di una fugace irruzione di aria più fresca di origine balcanica, responsabile di un calo termico e del ritorno delle precipitazioni.
Lunedì 20 aprile il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Temperature massime intorno ai 21°C, minime sui 8°C. Assenza di precipitazioni, venti deboli.
Martedì 21 aprile le condizioni atmosferiche rimarranno stabili e invariate, con un clima ancora mite e cieli poco nuvolosi o sereni.
Non sono attese precipitazioni.
Mercoledì 22 aprile giornata ancora improntata alla stabilità, con cielo sereno o poco nuvoloso e valori termici morbidi, in linea con i giorni precedenti.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: