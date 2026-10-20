Meteo Ennese: mercoledì piogge e allerta gialla, da giovedì calano le temperature

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METEO ENNA E PROVINCIA

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Mercoledì 21 ottobre

Nebbie e piogge persisteranno durante la notte, con possibili fenomeni localmente intensi su Enna e provincia. La giornata si presenterà instabile, con temperature miti nelle ore centrali e in diminuzione dalla serata. Allerta gialla.

Giovedì 22 ottobre

È atteso un calo delle temperature per l’afflusso di aria più fredda. Il cielo si presenterà nuvoloso, con ampie schiarite nel corso della giornata.

Venerdì 23 ottobre

Le condizioni atmosferiche resteranno sostanzialmente stabili, senza variazioni significative rispetto alla giornata precedente.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: