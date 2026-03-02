Meteo Ennese: mercoledì nuvoloso, temperature miti e possibili nebbie

Per la giornata di mercoledì si prevede in provincia di Enna una giornata prevalentemente nuvolosa con estesa copertura di nubi su gran parte del territorio, senza fenomeni di precipitazione significativi associati. Le condizioni atmosferiche risulteranno quindi stabili dal punto di vista pluviometrico.
Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo, con massime attese attorno agli 15–18 °C , localmente anche qualche valore intorno ai 20°C, mentre le minime continueranno a risultare più basse nelle ore più fredde della notte e del primo mattino.
Durante le ore più fredde della giornata non si esclude la formazione di nebbie.
David Cartarrasa
