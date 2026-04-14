Meteo Ennese: mercoledì giornata nuvolosa con piogge e possibili temporali

40 secondi ago
cielo nuvoloso
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Meteo su Enna e provincia. Nuvoloso, con piogge deboli o moderate e possibili temporali localizzati.

La temperatura minima prevista e intorno ai 10°C, mentre la massima di 15°C/ 18°C.

Parte della provincia Enna in allerta gialla.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina:

 

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