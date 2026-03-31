Meteo Ennese, mercoledì di pioggia e instabilità: allerta gialla

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La giornata di mercoledì sarà caratterizzata in Sicilia da condizioni di instabilità, con piogge e la possibilità di temporali sull’Isola. La Protezione Civile ha emesso allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali.

Temperature: valori massimi freddi, soprattutto nelle zone interne, intorno ai 7°C nelle ore centrali; temperature leggermente più miti lungo le coste e nel resto dell’isola. Minime basse.

Venti: deboli nell’entroterra; moderati fino a forti sui settori marittimi e al largo dell’Isola.

Mari molto mossi/agitati.

Su Enna e provincia maltempo allerta gialla.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: