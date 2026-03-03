Meteo Ennese: mercoledì con nubi e clima mite

La giornata di mercoledì 4 marzo sarà caratterizzata in provincia di Enna da condizioni prevalentemente nuvolose, con assenza di precipitazioni significative.
La ventilazione si presenterà generalmente debole, senza fenomeni rilevanti associati.
Le temperature risulteranno miti per il periodo: minime intorno ai 7°C, massime con picchi localmente fino a 20°C.
Nelle ore più fredde della giornata saranno possibili foschie o banchi di nebbia, soprattutto nelle aree pianeggianti e nelle vallate.
Si segnala inoltre la presenza di polveri sahariane in sospensione, che contribuiranno a rendere i cieli leggermente più lattiginosi, fenomeno destinato a persistere anche nei prossimi giorni.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: