Meteo Ennese, mercoledì con cielo sereno e poche nuvole

La giornata di mercoledì 25 marzo sarà caratterizzata in provincia di Enna da condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con un basso rischio di precipitazioni. I venti si presenteranno generalmente deboli.
Le temperature minime si attesteranno intorno ai 3°C, mentre le massime oscilleranno tra i 14°C e i 17°C. Nelle vallate interne, durante le ore notturne e nelle prime ore del mattino, si potranno registrare valori anche inferiori allo zero.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: