Meteo Ennese, martedì soleggiato e mite: temperature fino a 20°C

PUBBLICITÀ

La giornata di martedì sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutto il territorio provinciale ennese.

PUBBLICITÀ

Le temperature massime si attesteranno tra i 16°C e i 20°C, mentre le minime scenderanno intorno ai 6°C. Valori inferiori saranno possibili nelle vallate interne e nelle conche, dove il fenomeno dell’inversione termica potrà determinare un maggiore raffreddamento notturno.

I venti si manterranno deboli per l’intero arco della giornata.

Le temperature risulteranno superiori alla media stagionale.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: