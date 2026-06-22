Meteo Ennese, martedì soleggiato al mattino con possibili temporali nel pomeriggio

7 ore ago
nuvoloso variabile pioggia
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La giornata di martedi 23 giugno sarà caratterizzata nell’Ennese da un avvio stabile e soleggiato, con cieli generalmente sereni nelle ore mattutine.

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Nel corso del pomeriggio, l’evoluzione termoconvettiva potrà favorire la formazione di temporali localizzati, più probabili nelle aree interne

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Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30°C, con valori localmente superiori.

La ventilazione si manterrà debole.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina:

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