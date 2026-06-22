Meteo Ennese, martedì soleggiato al mattino con possibili temporali nel pomeriggio

La giornata di martedi 23 giugno sarà caratterizzata nell’Ennese da un avvio stabile e soleggiato, con cieli generalmente sereni nelle ore mattutine.
Nel corso del pomeriggio, l’evoluzione termoconvettiva potrà favorire la formazione di temporali localizzati, più probabili nelle aree interne
Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30°C, con valori localmente superiori.
La ventilazione si manterrà debole.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: