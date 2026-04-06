Meteo Ennese: martedì e mercoledì all’insegna del sole e del clima mite

12 ore ago
cielo sereno o poco nuvoloso
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La giornata di martedì si presenterà nell’Ennese prevalentemente soleggiata, con un clima mite e gradevole.

Le temperature oscilleranno tra 16°C e 24°C, più fresco nelle prime ore del mattino.

I venti saranno deboli.

Mercoledì 8 Aprile il quadro meteorologico rimarrà stabile, con condizioni soleggiate e temperature sostanzialmente invariate rispetto al giorno precedente.

Persistono venti deboli e atmosfera generalmente tranquilla.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina:

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