Meteo Ennese: martedì e mercoledì all’insegna del sole e del clima mite

La giornata di martedì si presenterà nell’Ennese prevalentemente soleggiata, con un clima mite e gradevole.
Le temperature oscilleranno tra 16°C e 24°C, più fresco nelle prime ore del mattino.
I venti saranno deboli.
Mercoledì 8 Aprile il quadro meteorologico rimarrà stabile, con condizioni soleggiate e temperature sostanzialmente invariate rispetto al giorno precedente.
Persistono venti deboli e atmosfera generalmente tranquilla.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: