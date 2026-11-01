Meteo Ennese: lunedì piogge, temporali e vento
METEO ENNA E PROVINCIA – LUNEDÌ 2 NOVEMBRE
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Il maltempo farà il suo ingresso già nel corso della notte, con un peggioramento che interesserà il territorio ennese fino alle prime ore della mattinata di domani.
Sono attese precipitazioni localmente intense, con possibili rovesci e temporali.
Venti sostenuti per gran parte della giornata, con temperature in ulteriore diminuzione.
Nel corso del pomeriggio non si escludono ulteriori fenomeni precipitativi, seppur più intermittenti. Un graduale miglioramento è atteso entro la serata, con attenuazione delle precipitazioni.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: