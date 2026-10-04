Meteo Ennese, inizio settimana stabile e soleggiato con nubi nel pomeriggio
L’inizio della settimana sarà caratterizzato in Sicilia da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e soleggiate, nuvolosità nelle ore pomeridiane. La possibilità di precipitazioni si manterrà generalmente bassa.
Temperature: valori miti durante le ore centrali della giornata, con massime intorno ai 27°C e punte localmente superiori. Le temperature minime si manterranno su valori freschi, soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino. Venti: generalmente deboli, mari generalmente poco mossi, mosso lo Ionio.
Su Enna e provincia cielo soleggiato con nuvolosità in aumento nelle ore pomeridiane.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: