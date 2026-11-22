Meteo Ennese, inizio settimana con vento e temperature in calo
Inizio settimana caratterizzato da forti venti e calo termico in provincia di Enna.
Lunedì 23 novembre sono attesi venti forti, con raffiche localmente intense. Le temperature saranno in diminuzione, mentre non si prevedono precipitazioni di rilievo sul territorio.
Martedì 24 novembre giornata caratterizzata da una generale stabilità atmosferica, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Le temperature si manterranno piuttosto fredde durante le prime ore del mattino, mentre nelle ore centrali della giornata si potranno raggiungere valori compresi tra 12°C e 20°C, soprattutto nelle zone a quote più basse della provincia.
Mercoledì 25 novembre possibile cambiamento della circolazione atmosferica, con l’arrivo di nuove precipitazioni che potrebbero interessare anche il territorio ennese.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: