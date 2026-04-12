Meteo Ennese, inizio settimana con piogge e temporali

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L’inizio della settimana su Enna e provincia sarà caratterizzato da condizioni spiccatamente instabili, con piogge e locali temporali, mentre le temperature si manterranno miti, con valori prossimi ai 20°C, localmente superiori nei momenti asciutti.

Lunedì 13 aprile: cielo prevalentemente nuvoloso per gran parte della giornata. Nel pomeriggio aumenterà il rischio di precipitazioni, anche a carattere di rovescio. Ventilazione debole o moderata intensità.

Martedì 14 aprile: scenario ancora perturbato. Le precipitazioni risulteranno più diffuse e localmente più intense, con possibili temporali sparsi. Temperature stabili su valori miti.

Mercoledì 15 aprile: persistono condizioni di instabilità.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: