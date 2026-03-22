Meteo Ennese: inizio settimana con piogge e cielo coperto

L’inizio della settimana sarà caratterizzato in provincia di Enna da condizioni prevalentemente nuvolose, con possibilità di precipitazioni diffuse. La ventilazione si manterrà generalmente debole.
Per quanto riguarda il quadro termico, si prevedono temperature minime piuttosto basse, comprese tra i 3°C e i 6°C, mentre le massime si attesteranno intorno ai 13°C / 15°C.
Nel dettaglio. Lunedì 23 marzo: cielo nuvoloso con piogge.
Martedì: condizioni pressoché invariate, con nuvolosità diffusa e precipitazioni possibili.
Mercoledì: tendenza a una lieve attenuazione dei fenomeni, anche se non si esclude del tutto qualche pioggia residua.
Volgendo lo sguardo a una tendenza più a lungo termine, a partire da giovedì si prospetta una possibile irruzione di aria fredda, con valori termici tipici del periodo invernale. Resta da valutare anche la quota neve, che potrebbe interessare le aree di alta collina: ulteriori aggiornamenti saranno forniti nei prossimi giorni.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: