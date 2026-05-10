Meteo Ennese, inizio settimana caldo e soleggiato

L’inizio della settimana sarà caratterizzato nell’Ennese da un contesto caldo e in prevalenza soleggiato, con condizioni stabili tra lunedì e martedì. Mercoledì si intravede un lieve cambiamento, con la possibilità di deboli precipitazioni e un aumento dell’instabilità.
Lunedì 11/05
Cielo: Parzialmente nuvoloso
Temperature: Max 27.2°C | Min 12.8°C
Venti: Deboli, a tratti moderati
Precipitazioni: Assenti
Martedì 12/05
Cielo: Sereno
Temperature: Max 25.6°C | Min 12.3°C
Venti: Moderati
Precipitazioni: Assenti
Mercoledì 13/05
La giornata manterrà temperature miti, ma con un aumento dell’instabilità: non si esclude la possibilità di qualche debole pioggia, specie nelle ore centrali o pomeridiane.
Venti: Moderati
Temperatura massima +23°C minima +12°C.
David Cartarrasa
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