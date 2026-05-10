Meteo Ennese, inizio settimana caldo e soleggiato

PUBBLICITÀ

L’inizio della settimana sarà caratterizzato nell’Ennese da un contesto caldo e in prevalenza soleggiato, con condizioni stabili tra lunedì e martedì. Mercoledì si intravede un lieve cambiamento, con la possibilità di deboli precipitazioni e un aumento dell’instabilità.

Lunedì 11/05

Cielo: Parzialmente nuvoloso

Temperature: Max 27.2°C | Min 12.8°C

Venti: Deboli, a tratti moderati

Precipitazioni: Assenti

Martedì 12/05

Cielo: Sereno

Temperature: Max 25.6°C | Min 12.3°C

Venti: Moderati

Precipitazioni: Assenti

Mercoledì 13/05

La giornata manterrà temperature miti, ma con un aumento dell’instabilità: non si esclude la possibilità di qualche debole pioggia, specie nelle ore centrali o pomeridiane.

Venti: Moderati

Temperatura massima +23°C minima +12°C.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: