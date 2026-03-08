Meteo Ennese: inizio di settimana instabile

L’inizio della settimana sarà caratterizzato da condizioni di instabilità, come già anticipato nei precedenti aggiornamenti. Una nuova fase perturbata interesserà infatti la Sicilia, con precipitazioni diffuse che coinvolgeranno gran parte dell’isola.
Le temperature si manterranno generalmente stazionarie, con una lieve tendenza alla diminuzione. I venti soffieranno deboli o moderati, con intensità maggiore sul Canale di Sicilia.
Su Enna e provincia, le condizioni atmosferiche saranno instabili.
David Cartarrasa
