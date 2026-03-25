Meteo Ennese, in arrivo aria artica tra giovedì e venerdì: possibile neve a bassa quota

PUBBLICITÀ

Gli ultimi aggiornamenti confermano l’arrivo di una massa d’aria artica sulla Sicilia.

Per la giornata di giovedì 26 marzo si prevedono, sull’Ennese, condizioni di instabilità diffusa. Al mattino il cielo sarà nuvoloso. Nel corso della giornata è atteso un aumento della ventilazione dai quadranti occidentali, con raffiche fino a 70 chilometri orari. Le temperature si manterranno fredde nelle prime ore del mattino, con un lieve aumento nelle ore centrali, ma dal tardo pomeriggio e in serata è previsto un marcato calo termico, legato all’ingresso dell’aria fredda sull’isola.

Le nevicate sono attese nelle ore più fredde, in particolare tra la notte di giovedì e le prime ore di venerdì, con quota neve prevista a partire dai 700-800 metri. Al momento non sono attesi accumuli significativi al suolo, che dipenderanno comunque dall’intensità dei fenomeni e dalla durata delle precipitazioni.

Tra giovedì e venerdì è previsto dunque un peggioramento delle condizioni meteo su Enna e provincia, con l’arrivo di aria artica, forte ventilazione, calo delle temperature e possibili nevicate a partire dai 700 metri di quota. Non si escludono i primi fenomeni già dal pomeriggio di giovedì.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: