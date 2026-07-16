Meteo Ennese, il caldo proseguirà anche nel fine settimana

L’ondata di calore continua a interessare la nostra Isola, con temperature che supereranno diffusamente la soglia dei 40°C, specie nelle aree interne.
Il dominio dell’anticiclone nord‑africano rimarrà saldo anche nel fine settimana, garantendo condizioni di caldo intenso e persistente su tutto il territorio regionale.
Su Enna e provincia le temperature supereranno i 40°C.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: